Три точки появилось на бульваре Энтузиастов, четыре — на Боровецком бульваре, две — на Набережной им. Табеева и две — у ДК «Энергетик».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах заработали 11 точек бесплатного wi-fi. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Так, три точки появилось на бульваре Энтузиастов, четыре — на Боровецком бульваре, две — на Набережной им. Табеева и две — у ДК «Энергетик».

Средний радиус зоны обслуживания — 1 км, пропускная способность доходит до 50 Мбит/с.

Воспользоваться бесплатным wi-fi можно через авторизацию в портале госуслуг. Скорость для каждого пользователя составит не менее 5 Мбит/с, отмечается в сообщении.