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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане ООО «Табар» задолжало своим сотрудникам больше полумиллиона рублей зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура Апастовского района республики провела проверку ООО «Табар», в результате которой выяснилось, что предприятие не выплатило 111 сотрудникам заработную плату за апрель 2018 года. Задолженность перед работниками составила 590 тысяч рублей.
По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками сельхозпредприятия был полностью погашен.
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