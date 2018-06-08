111 работников предприятия не получили заработную плату за апрель 2018 года.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане ООО «Табар» задолжало своим сотрудникам больше полумиллиона рублей зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Апастовского района республики провела проверку ООО «Табар», в результате которой выяснилось, что предприятие не выплатило 111 сотрудникам заработную плату за апрель 2018 года. Задолженность перед работниками составила 590 тысяч рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками сельхозпредприятия был полностью погашен.