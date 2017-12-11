Медведев поручил Никифорову оставаться в Иннополисе «до победоносных результатов»

Председатель наблюдательного совета Университета Иннополис ставит цель войти в топ-100 мирового рейтинга Computer Science.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил экс-министру связи РФ остаться в наблюдательном совете Иннополиса, чтобы «довести Университет Иннополис до победоносных результатов». Об этом журналистам рассказал сам Никифоров на конференции ЦИПР-2018.

Никифоров выразил уверенность в том, что продолжит работу по развитию Университета Иннополис.

«Дмитрий Анатольевич (Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — прим. Т-и) поручил мне остаться председателем набсовета и довести университет до победоносных результатов. Мы ставим цель до 2023 года войти в топ-100 мирового рейтинга Computer Science», — отметил Никифоров.

Также Никифоров прокомментировал открытие в Университете Центра НТИ в области робототехники и мехатроники. По его словам, центр является «настоящим прорывом».

Николай Никифоров не вошел в состав нового Правительства РФ и покинул пост Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Должность главы Минкомсвязи он занимал с мая 2012 года и был самым молодым членом правительства в истории России.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков.