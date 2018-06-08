В Китае Путина встретили «Катюшей»

Во время торжественной части китайский военный оркестр исполнил гимны России, КНР и несколько других произведений.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Пекине (Китай) началась встреча Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.

Китайский лидер ждал главу российского государства на площади перед Домом народных собраний Пекина. Владимир Путин появился на лимузине Mercedes.

Военный оркестр китайской армии исполнил на церемонии гимны обеих стран, песню «Катюша» и несколько других композиций.

После окончания торжественной части Путин и Си Цзиньпин отправились на переговоры, после которых ожидается подписание нескольких договоров о сотрудничестве в торговле, энергетике и космосе.