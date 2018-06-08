В Казани начался ремонт улицы Дубравная

Ремонтные работы будут проведены на площади 40 тыс. кв. м.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт участка улицы Дубравная протяженностью 1,725 км. Дорожники приступили к разборке бортовых камней и фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, сообщает Миндортранс РТ.

На площади более 40 тыс. кв. м будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона, отремонтированы старые тротуары и построены новые. Кроме того, планируется устройство бортового камня, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Также будут перенесены две остановочные площадки.

Ремонтные работы ведутся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». По этому проекту в Казани будут отремонтированы 36 объектов, из них 26 включены в маршрут движения клиентских и туристических групп чемпионата мира по футболу.

Уже полностью отремонтированы Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, улицы Тимирязева, Нигматуллина, Копылова и тротуары по улице Подлужная.

На стадии завершения находятся 10 объектов, еще на 10 объектах работы продолжаются. До 10 июня все они должны быть введены в работу.

Ремонт оставшихся 10 объектов начнется после завершения в Казани матчей ЧМ-2018.