В Казани начался ремонт улицы Дубравная

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт участка улицы Дубравная протяженностью 1,725 км. Дорожники приступили к разборке бортовых камней и фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, сообщает Миндортранс РТ.
На площади более 40 тыс. кв. м будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона, отремонтированы старые тротуары и построены новые. Кроме того, планируется устройство бортового камня, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Также будут перенесены две остановочные площадки.
Ремонтные работы ведутся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». По этому проекту в Казани будут отремонтированы 36 объектов, из них 26 включены в маршрут движения клиентских и туристических групп чемпионата мира по футболу.
Уже полностью отремонтированы Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, улицы Тимирязева, Нигматуллина, Копылова и тротуары по улице Подлужная.
На стадии завершения находятся 10 объектов, еще на 10 объектах работы продолжаются. До 10 июня все они должны быть введены в работу.
Ремонт оставшихся 10 объектов начнется после завершения в Казани матчей ЧМ-2018.
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