Министр спорта Франции посетит матч сборной своей страны на ЧМ-2018 в Казани

Игра группового этапа чемпионата мира между командами Франции и Австралии пройдет в столице Татарстана 16 июня.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Франции посетит матч чемпионата мира по футболу с участием сборной своей страны в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Французы в столице Татарстана сыграют против сборной Австралии — матч состоится 16 июня и начнется в 13.00 (мск). Эта игра откроет программу чемпионата мира в Казани. Сборная Франции сыграет в группе С вместе с командами Австралии, Перу и Дании. В случае выхода в 1/8 финала с первого места дебютный матч плей-офф французы также проведут в Казани.