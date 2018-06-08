Министр спорта Франции посетит матч сборной своей страны на ЧМ-2018 в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Франции посетит матч чемпионата мира по футболу с участием сборной своей страны в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Французы в столице Татарстана сыграют против сборной Австралии — матч состоится 16 июня и начнется в 13.00 (мск). Эта игра откроет программу чемпионата мира в Казани. Сборная Франции сыграет в группе С вместе с командами Австралии, Перу и Дании. В случае выхода в 1/8 финала с первого места дебютный матч плей-офф французы также проведут в Казани.
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