Волейболист казанского «Зенита» Михайлов присоединится к сборной России 14 июня

Мужская российская команда продолжает выступление в Лиге наций.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов присоединится к сборной России 14 июня. Об этом спортсмен заявил в личном аккаунте в Instagram.

«У меня многие спрашивают, когда я присоединюсь к сборной. 14 июня начинаю подготовку к предстоящим играм в Лиге наций. Надеюсь, скоро буду готов выйти на площадку», – написал Михайлов.

Четвертая игровая неделя Лиги наций среди мужских команд пройдет с 15 по 17 июня в Германии – там россияне сыграют с хозяевами площадки, а также командами Аргентины и Японии.

