Жительницу Новосибирска обвиняют по статье УК РФ «Мошенничество».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 26-летняя женщина за 100 тысяч рублей «сняла порчу» с внука жительницы Казани, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В марте 2018 года 26-летняя жительница Новосибирска якобы «сняла» порчу с внука местной жительницы. За свои услуги лжецелительница взяла более 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Свои вину женщина полностью признала и компенсировала потерпевшей материальный ущерб.