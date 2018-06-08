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Татар-информ

8 июня 2018, 13:28

Здоровье и среда

Водолазы назвали самое чистое озеро в Казани

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Фото: Александр Эшкинин

8 июня в Казани прошел очередной экологический субботник.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 8 июня, во время экологического субботника на озере Глубоком, водолазы из Русского географического общества в Республике Татарстан рассказали, что самым чистым водоемом в Казани является озеро Изумрудное, больше известное казанцам как Карьер. 

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«Сейчас могу сказать абсолютно точно, самое чистое озеро — это карьер. Это абсолютно точно. Это основная наша тренировочная база, мы постоянно его очищаем. Как говорится, за стол не сядешь, пока не уберешь. И так как это озеро является нашей основной тренировочной базой Федерации подводного спорта Республики Татарстан, клуба X-drive, то ребята постоянно его убирают. Так же как и Голубое озеро, мы тоже его чистим, и что весной, что осенью по машине грязи мы вывозим. Когда я говорю грязь, я имею в виду только то, что оставляет человек», — рассказал председатель отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер.

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Также Шиллер считает, что чистота на Изумрудном озере сохраняется благодаря наличию мусорных баков, которые устанавливают арендаторы шатров и павильонов.

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