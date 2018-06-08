Земфире запретили выступать во время ЧМ-2018

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Концерты певицы Земфиры, как и артистки Юлии Чичериной, оказались под запретом на время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Сообщение об этом появилось на сайте Земфиры.
Концерты певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде запретили «в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу», говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло по причинам, не зависящим от организатора фестивалей с участием Земфиры, компании «Планета Плюс». Несмотря на то что концерты были согласованы с представителями администраций и силовых ведомств, они попали под запрет.
«Вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу», — говорится на сайте.
Накануне другая российская исполнительница, Юлия Чичерина рассказала, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Аргументом организаторов послужило то, что репертуар Чичериной ассоциируется с военной тематикой, а она запрещена на мероприятиях под эгидой FIFA.
Земфира должна стать одним из хедлайнеров концерта в Казани, который пройдет 4 июля возле Центра семьи «Казан». Вместе с ней на сцену Фестиваля болельщиков выйдут электронный музыкант Mujuice и группа Therr Maitz. Стоимость билетов на концерт начинается от 2 тысяч рублей.
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