В Казани запустят трансляции футбольных матчей ЧМ-2018 для незрячих

Следить за игрой можно будет в специальной библиотеке или из дома с помощью специального радио.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Сотрудники республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих организуют трансляции матчей чемпионата мира по футболу – 2018.

«У нас здесь будут также выставки, в ближайшее время откроется тактильная экспозиция макетов наших достопримечательностей. Мы будем знакомить гостей города и наших горожан с нашей Казанью. По желанию болельщиков мы будем устраивать массовые трансляции и обсуждения матчей», – рассказала заведующая методическим отделом Гилюса Закирова.

Также трансляции футбольных игр будут идти и по онлайн-радио Всероссийского общества слепых.

«31 матч из 64 будут комментировать по радио. Там будет трансляция с учетом FIFA комментирования. Будут рассказывать все, что происходит на площадке», – объяснил полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в ПФО Владимир Федорин.