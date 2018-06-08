Процент обращений в ВТБ Медицинское страхование вырос на 14 процентов в первом квартале 2018 года

Клиентов больше всего интересовали вопросы по условиям предоставления разного вида медицинской помощи, обеспечение полисом ОМС.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В первом квартале 2018 года в компанию ВТБ Медицинское страхование поступило 650 тысяч обращений от застрахованных лиц. Это на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество обращений было принято по круглосуточному телефону «горячей линии».

Среди самых популярных вопросов — условия предоставления того или иного вида медицинской помощи, обеспечение полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), а также работа медицинских учреждений.

Большинство вопросов было связано с качеством оказанной медицинской помощи, взиманием денежных средств за медуслуги по программе ОМС, отказом в предоставлении медицинской помощи. 33 процента от общего количества поступивших жалоб было признано обоснованными. По ним компания провела работу, по результатам которой споры были урегулированы как в досудебном, так и в судебном порядке.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Миссия нашей компании — защита прав наших клиентов, которые им предоставляет государственная система ОМС. Ежедневно наши специалисты обрабатывают тысячи обращений застрахованных лиц и оказывают им всяческую помощь в решении различных вопросов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи».