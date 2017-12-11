Президент РТ принял учатие в ежегодной конференции ЦИПР в Иннополисе.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Татарстан является неким полигоном, где партнеры республики могут реализовать свои идеи и технологии. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной Росси» (ЦИПР) в Иннополисе.

«Благодаря руководству нашей страны здесь появился такой центр, как Инноплис, и благодаря нашей совместной работе с „Ростехом“ появилась эта конференция. Это говорит о том, что здесь можно реализовывать проекты», — отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса», модератором которого стала известная журналистка и телеведущая Тина Канделаки.