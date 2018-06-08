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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Предприимчивого жителя Набережных Челнов осудили за аферу со свиданием на крыше, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В конце февраля прошлого года 23-летний житель Набережных Челнов создал в соцсети группу, в которой предлагал жителям Автограда устроить свидания на крыше дома. За свои услуги мужчина просил 2900 рублей.
В июле 2017 года к «бизнесмену» обратилась девушка, которая попросила организовать для нее такое мероприятие. Злоумышленник попросил даму перевести ему на банковскую карту оплату за свидание и после получения денег пропал.
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