Tele2 запустила социальную кампанию «Добавь бабушку в друзья»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Tele2 запустила масштабную социальную кампанию «Добавь бабушку в друзья». Ее цель — привлечь внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в онлайн-пространстве.
Мобильный интернет сближает активных пользователей интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за активным развитием цифровых технологий. Tele2 считает, что внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир мобильного интернета и так уделять больше времени общению с близкими.
Перед запуском кампании Tele2 провела опрос и выяснила, что 90 процентов респондентов рассказывают о важных событиях своей жизни семье, при этом всего 10 процентов делятся новостями с пожилыми родственниками. На потенциал проекта «Добавь бабушку в друзья» указывает еще один вывод исследования: примерно 70 процентов участников моложе 25 лет хотят общаться в социальных сетях и мессенджерах со своими бабушками и дедушками.
Чтобы актуализировать проблему разрыва поколений, оператор снял социальный видеоролик. Он показывает реальных героев — внуков и бабушек: если первые свободно ориентируются в digital-среде, то вторые не могут ответить на простейшие вопросы об интернете и соцсетях. В то же время молодое поколение понимает, что для старших быть ближе к своим внукам — это жизненная необходимость. Решением может стать приобщение бабушек и дедушек к мобильному интернету. Одна из молодых героинь ролика заключает: «Для нее [нашей бабушки] мир раздвинул бы границы в разы, если бы она могла следить за нами в соцсетях».
Чтобы внуки могли научить старшее поколение пользоваться мобильным интернетом, Tele2 разработала ряд инструментов. Один из них — обучающий конкурс «Добавь бабушку в друзья», который позволит бабушкам освоить соцсети и быть в курсе событий из жизни членов семьи. С помощью внуков пожилые пользователи должны создать страницу в соцсети и наполнить профиль интересным контентом. Авторы самой интересной и насыщенной страницы получат по iPad и год связи на тарифе «Мой онлайн» в подарок.
Пожилые люди, желающие осваивать мобильный интернет на практике, получат в подарок от Tele2 10 Гб интернета. Для этого им необходимо прийти в салон связи Tele2 и заявить о желании воспользоваться пакетом интернета по акции «Добавь бабушку в друзья». После отправки USSD-команды клиент получит сообщение с подтверждением его участия в акции. Это SMS следует показать консультанту салона, который начислит 10 Гб на счет абонента.
Понимая, что старшему поколению непросто говорить на языке современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняются не только ставшие традиционными понятия «мессенджер» и «эмодзи», но и слова из молодежного сленга: «стримить», «хайп» и даже «хейтер». Онлайн-версия уже сейчас доступна на странице акции, а печатное руководство будет распространяться в салонах оператора.
Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:
«Для меня это особенный проект: он не про тарифы или сервисы, а про общение между близкими людьми. В этой кампании мы говорим о том, что технологии не всегда объединяют, а иной раз отдаляют нас от близких людей. Однако в наших силах изменить это правило. И абсолютно неважно, абонент какого ты оператора. Просто #добавьбабушкувдрузья».
Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.
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