ВЦИОМ: В победу России на ЧМ верит каждый десятый россиянин

О возможности победы российских футболистов заявили 11 процентов опрошенных граждан.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Каждый десятый россиянин ждет победы российской футбольной сборной на чемпионате мира, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Фаворитами турнира россияне считают команды из Бразилии и Германии.

По данным опроса, в возможность сборной России завоевать чемпионство верят 11 процентов россиян, 20 процентов ждут выхода нашей команды в 1/8 чемпионата, 14 процентов надеются на попадание в четвертьфинал, 11 процентов — в полуфинал, 6 процентов рассчитывает увидеть россиян в финале. 19 процентов опрошенных не верят, что Россия выйдет из группы.

Женщины больше верят в победу российской сборной — 15 процентов ждут, что российские футболисты возьмут чемпионство. Мужчины говорят о такой возможности в два раза реже (7 процентов).