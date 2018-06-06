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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 8 июня, в 23:00 международная федерация футбола (FIFA) выставит на продажу более 100 тысяч билетов на матчи Чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA.
Прежде часть этих билетов была зарезервирована для различных клиентских групп FIFA, но принято решение выставить их на продажу, «чтобы большая часть билетов была распределена непосредственно футбольным болельщикам», отмечают в организации.
Квота включает в себя билеты на все матчи, включая билеты 4-й категории, которые могут приобрести только резиденты РФ. Кроме того, только россиянам доступны самые дешевые билеты на матчи ЧМ-2018. Речь идет о билетах на места с частично ограниченным обзором, которые стоят в два раза дешевле, чем другие билеты 4-й категории. Такие места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50 процентов.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах России и в 11 городах, включая Казань. Турнир, который страна принимает впервые, пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По данным FIFA, за неделю до старта ЧМ-2018 продано около 2,4 млн билетов.
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