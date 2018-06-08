Минниханов на ЦИПР протестировал систему распознавания лиц

Система FindFace Security определяет пол и возраст человека по видео с камеры наблюдения.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел выставку на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В ходе нее глава республики протестировал систему распознавания лиц FindFace Security, которая определяет пол и возраст человека.

Система не смогла определить возраст Президента РТ точно — на экране, который транслирует видео с камеры, его возраст варьировался от 38 до 48 лет.

Продукт был представлен ИТ-компанией, которая позиционирует себя как мировой лидер в точности и скорости распознавания лиц.

По словам представителя компании, продукт обеспечивает идентификацию людей для того, чтобы обеспечить безопасность.