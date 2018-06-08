Лондон выразил беспокойство за безопасность английских болельщиков на ЧМ

Особое беспокойство британской стороны вызывает безопасность нацменьшинств и представителей ЛГБТ-сообщества.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Международный комитет палаты общин Великобритании выразил опасения по поводу безопасности футбольных болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира в России, сообщает РИА Новости.

Парламентариев особенно беспокоит безопасность представителей сексуальных меньшинств (ЛГБТ), а также темнокожих и азиатов.

По данным английских парламентариев, на мундиаль в Россию приедут около 10 тыс. футбольных фанатов из Великобритании.