Стало известно, сколько платят футболистам сборной России

Победы приносят игрокам сборной России премии по 15 тысяч евро.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Стали известны размеры премий, которые полагаются футболистам сборной России с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Схему премирования обнародовал портал «Чемпионат».

Так, победы приносят футболистам по 15 тысяч евро (около 1,1 млн рублей), а за матчи, сыгранные вничью, платят в два раза меньше — по 7,5 тысяч евро (почти 554 тысячи рублей). За поражения премии не предусмотрены. Премируют всех футболистов, кто попадает в заявку на игру.

Схема премирования российской сборной по футболу будет действовать и на Чемпионате мира—2018, при этом «сборники», скорее всего, будут получать дополнительные бонусы.

Сборная России провела 18 контрольных матчей под руководством Черчесова. За это время футболисты выиграли пять матчей, шесть раз сыграли вничью и семь раз понесли поражение.