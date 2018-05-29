Ãëàâíîå

Òàòàð-èíôîðì

8 èþíÿ 2018, 12:00

Îáùåñòâî

Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ äàë èíòåðâüþ Àíäðåþ Êóçüìèíó

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ñóëòàí Èñõàêîâ

Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ ñòàíåò äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru 9 èþíÿ.

(Êàçàíü, 8 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îñíîâàòåëü è ãåíåðàëüíûé ïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ äàë èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó.

Â õîäå áåñåäû Äìèòðèé Òóìàíîâ ðàññêàçàë èñòîðèþ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî «àíòèêîððóïöèîííîãî» ôåñòèâàëÿ â ðàçãàð êðèçèñà 90-õ, ðàñêðûë èìÿ íîâîé òàòàðñêîé Ñîôè Ìàðñî è íàçâàë äâóõ òîïîâûõ òàòàðñòàíñêèõ àêòðèñ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðåòåíäîâàòü íà «Îñêàð».

Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèÿ» ïîÿñíèë, ïî÷åìó ñ÷èòàåò, ÷òî íèäåðëàíäñêàÿ ôðàíøèçà The Voice è åå ðîññèéñêèé àíàëîã – øîó «Ãîëîñ» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ó÷àò æåñòîêîñòè, ïîðàçèëñÿ îòñóòñòâèþ âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ, è îáúÿñíèë, ïî÷åìó íåëüçÿ ïðîâîäèòü «Óçãýðåø æèëå» â îïåðíîì òåàòðå. Òóìàíîâ òàêæå âûðàçèë âîçìóùåíèå ïîïûòêàìè âîëüíîé èíòåðïðåòàöèè òàòàðñêîé íàðîäíîé ìóçûêè è åå ïåðåâîäîì íà àíãëèéñêèé ÿçûê.

Èíòåðâüþ âûéäåò íà ñàéòå sntat.ru 9 èþíÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð»ÑÑ‚ÑƒÐºÐ¾Ð²-ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐšÑƒÐ·ÑŒÐ¼Ð¸Ð½ Ð¸ Ð”Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð¾Ð²

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Òàòàðñòàí — ýòî ïîëèãîí äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé è òåõíîëîãèé
Íîâîñòè äíÿ
13:28
Âîäîëàçû íàçâàëè ñàìîå ÷èñòîå îçåðî â Êàçàíè

8 èþíÿ â Êàçàíè ïðîøåë î÷åðåäíîé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê.

13:20
Ìèíèñòð ñïîðòà Ôðàíöèè ïîñåòèò ìàò÷ ñáîðíîé ñâîåé ñòðàíû íà ×Ì-2018 â Êàçàíè

Èãðà ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ìåæäó êîìàíäàìè Ôðàíöèè è Àâñòðàëèè ïðîéäåò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà 16 èþíÿ.

13:14
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Òàòàðñòàí — ýòî ïîëèãîí äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé è òåõíîëîãèé

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë ó÷àòèå â åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè ÖÈÏÐ â Èííîïîëèñå.

13:14
Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë Íèêèôîðîâó îñòàâàòüñÿ â Èííîïîëèñå «äî ïîáåäîíîñíûõ ðåçóëüòàòîâ»

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ ñòàâèò öåëü âîéòè â òîï-100 ìèðîâîãî ðåéòèíãà Computer Science.

13:10
Â Êàçàíè íà÷àëñÿ ðåìîíò óëèöû Äóáðàâíàÿ

Ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäóò ïðîâåäåíû íà ïëîùàäè 40 òûñ. êâ. ì.

13:05
26-ëåòíÿÿ æåíùèíà çà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé «ñíÿëà ïîð÷ó» ñ âíóêà æèòåëüíèöû Êàçàíè
13:00
Â Êàçàíè çàïóñòÿò òðàíñëÿöèè ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé ×Ì-2018 äëÿ íåçðÿ÷èõ
12:48
Çåìôèðå çàïðåòèëè âûñòóïàòü âî âðåìÿ ×Ì-2018
12:40
Â Äåíü Ðîññèè â Ñâèÿæñêå îòêðîåòñÿ ôåñòèâàëü «Ìóçûêà âåðû»
12:33
Ëîíäîí âûðàçèë áåñïîêîéñòâî çà áåçîïàñíîñòü àíãëèéñêèõ áîëåëüùèêîâ íà ×Ì
12:22
Àêòàíûøñêèé ðàéîí ïðèãëàøàåò íà Ñàáàíòóé â «Òàòàðñêóþ Øâåéöàðèþ»

Ãîñòè ýêñêóðñèè ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàñòîÿùåì äåðåâåíñêîì «êè÷êå» Ñàáàíòóå.

12:21
Ïðåäïðèèì÷èâîãî æèòåëÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ îñóäèëè çà àôåðó ñî ñâèäàíèåì íà êðûøå

23-ëåòíèé ìóæ÷èíà ÷åðåç ãðóïïó â ñîöñåòè ïðåäëàãàë âëþáëåííûì óñòðîèòü íåçàáûâàåìîå ñâèäàíèå.

12:10
Ìèííèõàíîâ íà ÖÈÏÐ ïðîòåñòèðîâàë ñèñòåìó ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö

Ñèñòåìà FindFace Security îïðåäåëÿåò ïîë è âîçðàñò ÷åëîâåêà ïî âèäåî ñ êàìåðû íàáëþäåíèÿ.

12:00
Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ äàë èíòåðâüþ Àíäðåþ Êóçüìèíó

Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ ñòàíåò äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru 9 èþíÿ.

11:48
Â ÍÊÖ «Êàçàíü» ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè òàòàðñêèõ õóäîæíèêîâ

Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâÿò Ðèôêàò Âàõèòîâ, Ôàðèò Âàëèóëëèí, Áóëàò Ãèëüâàíîâ, Ðàâèëü Çàãèäóëëèí, Ðóñòåì Õóçèí è äðóãèå.

11:42
Â ñîñòàâå ïîåçäà ñîîáùåíèåì Êàçàíü – Ìîñêâà ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïëàöêàðòíûå âàãîíû
11:40
Tele2 çàïóñòèëà ñîöèàëüíóþ êàìïàíèþ «Äîáàâü áàáóøêó â äðóçüÿ»

Öåëüþ ìàñøòàáíîé ñîöêàìïàíèè ñòàëî ïðèâëå÷åíèå ëþäåé ê ïðîáëåìå ðàçðûâà ìåæäó ïîêîëåíèÿìè.

11:36
ßíäåêñ ïðîâåäåò èñïûòàíèÿ áåñïèëîòíûõ àâòîìîáèëåé â Èííîïîëèñå

Ðàáîòà íàä òåõíîëîãèåé áåñïèëîòíèêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íàðàáîòîê êîìïàíèè «ßíäåêñ» íà÷àëàñü â 2016 ãîäó.

11:33
Â Òàòàðñòàíå â ÷àñòíîì äîìå ñãîðåë 33-ëåòíèé ìóæ÷èíà

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ÷åòâåðã, 7 èþíÿ, â ñåëå ×óòååâî Êàéáèöêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè.

11:24
Ñ 9 èþíÿ ñåìü êàçàíñêèõ óëèö â Ñîâåòñêîì ðàéîíå çàêðîþò íà ðåìîíò
11:18
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïåðåêðîþò äîðîãè íà äâà äíÿ
11:12
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè ïîääåðæàë Ïóòèíà â âîïðîñàõ óòèëèçàöèè ìóñîðà

Âî âðåìÿ «Ïðÿìîé ëèíèè» Ïðåçèäåíò ÐÔ çàÿâèë, ÷òî â ñòðàíå íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü 200 çàâîäîâ ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ.

11:10
Ïðîöåíò îáðàùåíèé â ÂÒÁ Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå âûðîñ íà 14 ïðîöåíòîâ â ïåðâîì êâàðòàëå 2018 ãîäà

Êëèåíòîâ áîëüøå âñåãî èíòåðåñîâàëè âîïðîñû ïî óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçíîãî âèäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îáåñïå÷åíèå ïîëèñîì ÎÌÑ.

10:58
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë Àëåêñàíäðà Îâå÷êèíà ñ Êóáêîì Ñòýíëè

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà íàçâàë Îâå÷êèíà ñâîèì äðóãîì è îïóáëèêîâàë ôîòîãðàôèþ õîêêåèñòà ñ Êóáêîì Ñòýíëè.

10:46
Âëàñòè Èòàëèè ãîòîâû îáñóäèòü ñòàòóñ Êðûìà
Ñîáûòèÿ

08 èþíÿÅâãåíèé Ãðèøêîâåö: «Êàçàíü, ïîæàëóé, îäèí èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñèëüíî ïîìåíÿëàñü çà 30 ëåò»

08 èþíÿ8 – 10 èþíÿ â Êàçàíè: Ìàêñ Áàðñêèõ, ïîäâîäíàÿ îõîòà è Ëåòíèé êíèæíûé ôåñòèâàëü

08 èþíÿÄèðåêòîð Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Óíèâåðñèòåòà þñòèöèè: Ó íàñ ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü 500 àáèòóðèåíòîâ

07 èþíÿ«Ìàòü ðåáåíêà ïëàêàëà íàä òåëîì: «Óêðîéòå åãî, îí ìåðçíåò!». Â Ìåíçåëèíñêå óòîíóë 5-ëåòíèé ìàëü÷èê

07 èþíÿÐóêîâîäèòåëü ÓÔÍÑ ÐÔ ïî ÐÒ Ìàðàò Ñàôèóëëèí: «Íå ñòîèò îòêëàäûâàòü ïåðåõîä íà îíëàéí-êàññû â äîëãèé ÿùèê»

07 èþíÿÊàêîâà ñóäüáà áåðåãà Êàçàíêè âäîëü óëèöû Ãàâðèëîâà: «çà» è «ïðîòèâ» çàñòðîéêè

07 èþíÿÊàê íå îáæå÷üñÿ íà ìîëîêå? Ñîâåòû ýêñïåðòîâ ïî âûáîðó ìîëîêà íà ïîëêå ìàãàçèíà