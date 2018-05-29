Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèÿ – Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ äàë èíòåðâüþ Àíäðåþ Êóçüìèíó

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ñóëòàí Èñõàêîâ
(Êàçàíü, 8 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îñíîâàòåëü è ãåíåðàëüíûé ïðîäþñåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëüíîãî äâèæåíèÿ «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê» Äìèòðèé Òóìàíîâ äàë èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó.
Â õîäå áåñåäû Äìèòðèé Òóìàíîâ ðàññêàçàë èñòîðèþ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî «àíòèêîððóïöèîííîãî» ôåñòèâàëÿ â ðàçãàð êðèçèñà 90-õ, ðàñêðûë èìÿ íîâîé òàòàðñêîé Ñîôè Ìàðñî è íàçâàë äâóõ òîïîâûõ òàòàðñòàíñêèõ àêòðèñ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðåòåíäîâàòü íà «Îñêàð».
Îñíîâàòåëü «Ñîçâåçäèÿ» ïîÿñíèë, ïî÷åìó ñ÷èòàåò, ÷òî íèäåðëàíäñêàÿ ôðàíøèçà The Voice è åå ðîññèéñêèé àíàëîã – øîó «Ãîëîñ» íà «Ïåðâîì êàíàëå» – ó÷àò æåñòîêîñòè, ïîðàçèëñÿ îòñóòñòâèþ âíèìàíèÿ ê «Ñîçâåçäèþ» ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ, è îáúÿñíèë, ïî÷åìó íåëüçÿ ïðîâîäèòü «Óçãýðåø æèëå» â îïåðíîì òåàòðå. Òóìàíîâ òàêæå âûðàçèë âîçìóùåíèå ïîïûòêàìè âîëüíîé èíòåðïðåòàöèè òàòàðñêîé íàðîäíîé ìóçûêè è åå ïåðåâîäîì íà àíãëèéñêèé ÿçûê.
Èíòåðâüþ âûéäåò íà ñàéòå sntat.ru 9 èþíÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30 è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.
8 èþíÿ â Êàçàíè ïðîøåë î÷åðåäíîé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê.
Èãðà ãðóïïîâîãî ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà ìåæäó êîìàíäàìè Ôðàíöèè è Àâñòðàëèè ïðîéäåò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà 16 èþíÿ.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë ó÷àòèå â åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè ÖÈÏÐ â Èííîïîëèñå.
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Óíèâåðñèòåòà Èííîïîëèñ ñòàâèò öåëü âîéòè â òîï-100 ìèðîâîãî ðåéòèíãà Computer Science.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäóò ïðîâåäåíû íà ïëîùàäè 40 òûñ. êâ. ì.
Ãîñòè ýêñêóðñèè ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàñòîÿùåì äåðåâåíñêîì «êè÷êå» Ñàáàíòóå.
23-ëåòíèé ìóæ÷èíà ÷åðåç ãðóïïó â ñîöñåòè ïðåäëàãàë âëþáëåííûì óñòðîèòü íåçàáûâàåìîå ñâèäàíèå.
Ñèñòåìà FindFace Security îïðåäåëÿåò ïîë è âîçðàñò ÷åëîâåêà ïî âèäåî ñ êàìåðû íàáëþäåíèÿ.
Ïîëíàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ ñòàíåò äîñòóïíà íà èíòåðíåò-ðåñóðñå sntat.ru 9 èþíÿ.
Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâÿò Ðèôêàò Âàõèòîâ, Ôàðèò Âàëèóëëèí, Áóëàò Ãèëüâàíîâ, Ðàâèëü Çàãèäóëëèí, Ðóñòåì Õóçèí è äðóãèå.
Öåëüþ ìàñøòàáíîé ñîöêàìïàíèè ñòàëî ïðèâëå÷åíèå ëþäåé ê ïðîáëåìå ðàçðûâà ìåæäó ïîêîëåíèÿìè.
Ðàáîòà íàä òåõíîëîãèåé áåñïèëîòíèêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íàðàáîòîê êîìïàíèè «ßíäåêñ» íà÷àëàñü â 2016 ãîäó.
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ÷åòâåðã, 7 èþíÿ, â ñåëå ×óòååâî Êàéáèöêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè.
Âî âðåìÿ «Ïðÿìîé ëèíèè» Ïðåçèäåíò ÐÔ çàÿâèë, ÷òî â ñòðàíå íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü 200 çàâîäîâ ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ.
Êëèåíòîâ áîëüøå âñåãî èíòåðåñîâàëè âîïðîñû ïî óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçíîãî âèäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îáåñïå÷åíèå ïîëèñîì ÎÌÑ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà íàçâàë Îâå÷êèíà ñâîèì äðóãîì è îïóáëèêîâàë ôîòîãðàôèþ õîêêåèñòà ñ Êóáêîì Ñòýíëè.
08 èþíÿÅâãåíèé Ãðèøêîâåö: «Êàçàíü, ïîæàëóé, îäèí èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñèëüíî ïîìåíÿëàñü çà 30 ëåò»
08 èþíÿÄèðåêòîð Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Óíèâåðñèòåòà þñòèöèè: Ó íàñ ãðàíäèîçíûå ïëàíû — ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü 500 àáèòóðèåíòîâ