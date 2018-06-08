Яндекс проведет испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе

Работа над технологией беспилотников с использованием наработок компании «Яндекс» началась в 2016 году.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» намерена испытать свои беспилотные автомобили в Иннополисе в июне текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Иннополиса Руслана Шагалеева.

Шагалеев рассказал, что «Яндекс» высадит на территории города команду, которая будет тестировать и оттачивать алгоритмы движения. «Мы в этом плане приветствуем, мы их пригласили, мы им обещали некие условия. Мы понимаем, что у нас есть необходимые им разработчики, и мы можем предоставить им какие-то свои интеллектуальные наработки», — сказал он.

Работа над технологией беспилотника началась в 2016 году, в ней используются наработки «Яндекса» из области машинного обучения и компьютерной навигации. В феврале текущего года «Яндекс» уже проводил испытания прототипа беспилотного автомобиля на улицах Москвы после сильного снегопада.