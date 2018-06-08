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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане в частном доме сгорел 33-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в частном доме в селе Чутеево Кайбицкого района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в четверг, 7 июня, в 15:25.
У горящего бревенчатого дома сотрудников добровольной пожарной команды из Чутеево и отдельного поста из Старого Тябердино встретили соседи. Они рассказали пожарным, что в доме может находиться человек.
Войти в дом было невозможно из-за густого дыма и высокой температуры. Тем временем огонь перебросился на небольшой сарай и баню, стоящие рядом с домом.
Чуть больше 30 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем. В процессе разбора сгоревших конструкций и проливки помещений пожарные обнаружили в спальне сильно обгоревшее тело 33-летнего мужчины.
В результате огнем был полностью уничтожен деревянный дом, площадью 120 кв. метров, а также баня и сарай.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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