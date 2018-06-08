С 9 июня семь казанских улиц в Советском районе закроют на ремонт

На городских улицах татарстанской столицы ограничат движение транспорта из-за ремонта.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Несколько казанских улиц в Советском районе будут закрыты для проезда с 9 по 30 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения автомобилей связано с ремонтными работами.

Закрыты будут следующие улицы: Артиллерийская, Кавалерийская, Оборонная, Зенитная, Металлистов, Строительная и Краснооктябрьская (на участке от ул. Академика Арбузова до ул. Артиллерийская).