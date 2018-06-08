В День России в Свияжске откроется фестиваль «Музыка веры»

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 12 июня, в день празднования Дня России, на острове-граде Свияжск откроется VII Фестиваль духовной музыки «Музыка веры» («Иман моны»). Праздничное открытие будет отмечено двумя концертами.
В 11.00 ведущие артисты Татарстана выступят в Музее истории в Свияжске, а в 12.00 концерт пройдет под сводами Собора Богородицы «Всех Скорбящих Радость». В этот день гости фестиваля смогут услышать сокровища мировой духовной музыки в исполнении Государственного струнного квартета Татарстана, Камерного православного хора «Преображение», ансамбля духовной музыки «Благовест», Государственного камерного хора РТ, квартета Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря и Митрополичего хора Казанско-Богородицкого монастыря.
Фестиваль впервые прошел в республике в 2012 году. С тех пор он объединяет людей разных конфессий и всех национальностей, проживающих в Татарстане. Традиционно «Музыка веры» состоит из трех концертов. После Свияжска они пройдут в Казанском Кремле 26 июня, а завершится фестиваль в Великом Болгаре 21 июля, где будут исполняться музыка ислама и татарские народные песни. Примечательно, что два последних концерта проходят open air, а вход на все мероприятия – свободный.
Организаторы фестиваля «Музыка веры» – Минкульт Татарстана и Большой концертный зал им. С. Сайдашева.
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