В Набережных Челнах перекроют дороги на два дня

Движение транспорта по Автограду ограничат 9 и 10 июня из-за проведения первенства Республики Татарстан по велоспорту.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах ограничат движение транспорта в субботу и воскресенье, 9 и 10 июня. Соответствующее постановление от 4 мая 2018 года подписал руководитель исполкома города Ринат Абдуллин.

Дороги перекроют из-за проведения первенства Республики Татарстан по велоспорту на шоссе.

Так, 9 июня с 10:30 до 15:30 и 10 июня с 9:30 до 15:30 невозможно будет проехать по улице Металлургической, на участке автодороги от пересечения с улицей Технической до улицы Моторной. В это же время движение транспорта ограничат по улице Моторной, на участке трассы от пересечения с улицей Металлургической до улицы Промышленной.