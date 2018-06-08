В составе поезда сообщением Казань – Москва появятся новые плацкартные вагоны

Федеральная пассажирская компания закупила 56 новых плацкартных вагонов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В составах фирменных поездов сообщением Казань – Москва и Нижний Новгород – Адлер будут курсировать новые плацкартные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Новые вагоны будут эксплуатироваться в составах поездов, которые следуют по наиболее популярным у пассажиров маршрутам.

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) получит 56 новых плацкартных вагонов от Тверского вагоностроительного завода. Все они оснащены современным оборудованием. В частности, системой кондиционирования, установками пожаротушения, телефонными розетками.

Всего до конца года Федеральной пассажирской компанией будет закуплено 686 единиц подвижного состава.