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Татар-информ

8 июня 2018, 10:58

ОбществоСпорт

Рустам Минниханов поздравил Александра Овечкина с Кубком Стэнли

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov/

Президент Татарстана назвал Овечкина своим другом и опубликовал фотографию хоккеиста с Кубком Стэнли.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли. Свои поздравления он опубликовал на странице в Instagram.

«Мой друг Овечкин выиграл Кубок Стэнли! Поздравляю @aleksandrovechkinofficial с заслуженным трофеем!» – написал Рустам Минниханов и опубликовал фотографию Овечкина с кубком. С победой российского нападающего поздравляют и многочисленные подписчики Рустама Минниханова – в настоящий момент под постом опубликовано несколько десятков поздравлений.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ он одолел «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. Капитан команды Александр Овечкин записал на свой счет шайбу, а другой россиянин – нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Кроме того, Александра Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
 

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