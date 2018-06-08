Путин высказал идею встретиться с Дональдом Трампом в Австрии

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин озвучил идею встретиться с главой США Дональдом Трампом летом в Австрии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.
Данную инициативу Владимир Путин озвучил во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который пообещал, что посодействует в вопросе и обсудит возможность встречи с американским Президентом.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему встреча с американским коллегой все еще не состоялась.
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