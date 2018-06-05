Президент Российской экологической академии поддержал Путина в вопросах утилизации мусора

Во время «Прямой линии» Президент РФ заявил, что в стране необходимо построить 200 заводов по утилизации отходов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент Российской экологической академии Владимир Грачев поддержал решение Президента РФ о строительстве в стране 200 современных заводов по утилизации отходов.

Во время «Прямой линии», которая прошла накануне, Владимир Путин заявил, что России необходимо идти по пути Японии для решения проблем с мусором. Российский лидер подчеркнул, что в Стране восходящего солнца предприятия по переработке и утилизации отходов располагаются в центре городов и успешно работают, не вызывая нареканий у жителей ближайших домов.

Во время прямого эфира Владимир Путин связался с заместителем Председателя Правительства России Алексеем Гордеевым, который рассказал, что ежегодно в стране производится 70 млн тонн мусора и при этом перерабатывается только 8 процентов.

«До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то "керосинках", которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями», — заверил Владимир Путин.

Президент РФ также сказал о «серых полигонах», которые на самом деле представляют из себя обычные свалки, что недопустимо. Кроме того, часть этой сферы криминализована. Вопросы утилизации отходов можно решить путем совместной работы волонтеров, Общероссийского народного фронта и региональных властей, подчеркнул Президент.

Владимир Грачев назвал несанкционированные свалки «экологической катастрофой». При этом президент Российской экологической академии уверен, что стране необходим комплексный подход к обращению с отходами: раздельный сбор, сортировка, переработка, вторичное использование и термическая обработка тех отходов, которые невозможно использовать повторно.

«С 1 января следующего года мы должны перейти к раздельному сбору отходов. Это сложная задача. Серьезные шаги по организации этого процесса уже сделаны: появился региональный оператор, который возьмет на себя ответственность и наконец-то рынок обращения с отходами будет находиться в правовом поле. Те программы, которые планируются к реализации в Московской области, Татарстане, действительно комплексные и охватывают всю цепочку обращения с ТКО. И я думаю, что в скоро мы увидим позитивные результаты той большой работы, которая проводится. Здесь важно, чтобы были объединены усилия государства, бизнеса и общества», – заявил Владимир Грачев.