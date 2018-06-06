Актанышский район приглашает на Сабантуй в «Татарскую Швейцарию»

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Актанышский район приглашает отметить Сабантуй в «Татарской Швейцарии» специальной экскурсией. Об этом сообщает администрация района.
«Татарской Швейцарии» прозвала это место уроженка района, легендарная певица Альфия Авзалова, отмечая его особую ухоженность и природную красоту. Если Казань является столицей Татарстана, то Актаныш можно назвать Столицей татар, отмечают в районной администрации, здесь их проживают более 99 процентов, а представители других национальностей через год-два начинают говорить на татарском и даже без акцента.
Гости экскурсии смогут принять участие в настоящем деревенском «кичке» Сабантуе (малый Сабантуй – прим. ТИ), где каждому предоставят возможность поучаствовать в играх и состязаниях. Экскурсанты при желании смогут показать свои таланты: в исполнении песен, танцев, игре на гармошке и тд. Познакомятся они с местными жителями – с фермерами и мастерами, узнают, как живут татары в «швейцарских» деревнях.
А 17 июня в райцентре Актаныша пройдет и «большой» Сабантуй. На мероприятии будут выступать знаменитые артисты, в конце празднования запланирован салют.
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