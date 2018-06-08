Появились фотографии перевернувшегося на крышу автомобиля в Казани

ДТП произошло вечером в четверг, 7 июня.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появились фотографии автомобиля, который результате ДТП перевернулся на крышу.

Авария произошла накануне вечером на Кировской дамбе.

Перевернувшаяся легковушка «Хендэ» заняла две полосы движения, чем спровоцировала серьезные заторы в движении.

Не исключено, что водитель не смог справиться с управлением на мокрой дороге, в результате чего его автомобиль перевернулся на крышу. Напомним, что вчера в столице Татарстана весь вечер шел сильный дождь.

О пострадавших в ДТП не сообщается.