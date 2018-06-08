В НКЦ «Казань» состоится открытие выставки татарских художников

Свои работы представят Рифкат Вахитов, Фарит Валиуллин, Булат Гильванов, Равиль Загидуллин, Рустем Хузин и другие.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 8 июня, в выставочном зале НКЦ «Казань» открывается выставка «На пути к Бесконечности», сообщает пресс-служба выставочного центра.



Экспозиция представит страницы прошлого и настоящего татарского народа. Свои работы продемонстрируют Рифкат Вахитов, Фарит Валиуллин, Булат Гильванов, Равиль Загидуллин, Рустем Хузин и другие.



Полотна и графические листы расскажут о богатстве истории и культуры татарского народа. Посетитель сможет увидеть натюрморты и пейзажи, портреты и батальные сцены.



Самобытность каждого художника придаст экспозиции особый колорит и настроение. Также на открытии выставки состоятся творческие встречи и мастер-классы.