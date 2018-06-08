На Украине заявили о «перехвате» российского корабля

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Украинский самолет Ан-26 «перехватил» российский малый ракетный корабль в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на одесский сайт «Думская».
Российский корабль заметили 2 июня у острова Змеиный, входящий в состав Одесской области. Для его перехвата направили транспортный самолет Ан-26. После того, как судно было обнаружено, оно ушло в открытое море, говорится в сообщении на сайте.
Российские военные данную информацию не прокомментировали.
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