Facebook по ошибке раскрыл записи 14 миллионов пользователей

Ошибка возникла при тестировании новых функций публикаций.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Социальная сеть Facebook из-за программной ошибки сделала публичными видные только для друзей записи 14 млн юзеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Причиной сбоя в настройках конфиденциальности стала ошибка, возникшая при тестировании новых функций публикаций. Когда специалисты соцсети проверяли возможности размещения фотографий в общем доступе, все новые публикации ряда пользователей оказались доступны всем, даже если ранее они были видны только их друзьям.

Руководитель отделения безопасности Facebook Эрин Иган заверил, что сейчас проблема уже решена и настройки конфиденциальности возвращены в прежнее состояние. Ошибка имела место с 18 по 27 мая, замечает Associated Press.

Это далеко не первый скандал, связанный с раскрытием соцсетью личной информации пользователей.