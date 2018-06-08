Семья с тремя детьми сгорела в садовом домике в Нижнем Тагиле

Трагедия произошла в ночь на восьмое июня в СНТ на территории Тагилстроевского района.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Семья с тремя детьми сгорели в садовом домике в Нижнем Тагиле, сообщает «Российская газета».

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 8 июня, в садоводческом товариществе в Тагилстроевском районе.

Огонь полностью уничтожил небольшой дачный домик. Разбирая конструкции сгоревшего жилья, пожарные обнаружили страшную находку – тела пятерых погибших. Как удалось установить, жертвами пожара стала семья – родители и трое дочерей (2, 4 и 10 лет).

На месте трагедии работают следователи и полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.