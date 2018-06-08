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Татар-информ

8 июня 2018, 09:02

Политика

Трамп устал от тона Мэй и отказался от переговоров

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Раздражение Президента США вызвали частые просьбы британского Премьера.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет встречаться с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите лидеров стран «Большой семерки» в Канаде, так как устал от ее тона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

По информации источников издания в американской администрации, Трампу надоел «учительский тон» британского Премьера. Один из собеседников газеты заметил, что не думает, что кто-то вообще может сказать о хороших отношениях с Мэй.

Кроме того, раздражение Президента США вызвали частые просьбы главы Правительства Британии и ее быстрое углубление в детали вместо рассмотрения общих вопросов в ходе телефонных переговоров. 

При этом Тереза Мэй в ходе саммита проведет встречи с лидерами всех остальных государств – членов G7, замечает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association.

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