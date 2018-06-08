ИД «Хузур» издал книгу о заблудших группах и сектах

Новая книга представляет собой исследование и критику вероубеждения Ибн Таймийи и Мухаммада ибн Абда аль-Ваххаба.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» выпустил новую книгу – «Учение заблудших групп и сект и преступления, совершаемые их последователями под предлогом защиты единобожия» Абдулкарима Полата. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Эта книга представляет собой исследование и критику вероубеждения богослова XIII-XIV веков Ибн Таймийи, богослова XVIII века Мухаммада ибн Абда аль-Ваххаба и их последователей.

Труд содержит критику всех основных положений ваххабизма.



