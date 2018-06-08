Жители Казани назвали детей Кантемиром, Мирасом и Виринеей

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На прошлой неделе жители Казани дали своим детям такие редкие имена, как Архип, Камаль, Кантемир, Маркел, Микаэль, Мирас, Эдвард и Виринея, Зифа, Милания, Сагдана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
При этом чаще всего родители называли мальчиков Артемами, Амирами, Аязами, Данилами, Рамазанами, Рамзанами и Роланами, а девочек – Аминами, Каринами, Элинами и Ясминами.
Всего по информации Управления ЗАГС столицы Татарстана в городе с 31 мая по 6 июня родились 443 ребенка: 224 мальчика и 219 девочек.
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