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Татар-информ

8 июня 2018, 08:38

ПолитикаОбщество

СМИ: Историки узнали об уничтожении данных заключенных ГУЛАГа

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Учетные карточки осужденных уничтожаются на основании секретного приказа.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В России на основании секретного межведомственного приказа уничтожаются архивные учетные карточки заключенных советского времени. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова советнику Президента России, председателю Совета при Президенте по правам человека Михаилу Федотову.

По словам Романова, о практике уничтожения учетных карточек узнал сотрудничающий с музеем историк Сергей Прудовский. При поиске информации об одном из заключенных он обратился в Управление МВД по Магаданской области, где ему ответили, что личное дело было уничтожено еще в 1955 году, а карточка тоже уничтожена.

Руководитель информационного центра УМВД Михаил Серегин сослался на межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года, подписанный МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генеральной прокуратурой и Государственной фельдъегерской службой. Согласно документу, учетные карточки заключенных должны сохраняться до достижения осужденными возраста 80 лет.

Уголовные дела репрессированных хранятся в ФСБ или в государственных архивах, но в них нет информации о судьбе людей после вынесения приговора. Информация о судьбе заключенных в лагерях «находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД», пояснил Прудовский.

Издание отмечает, что ситуация не сводится к единичному случаю. С аналогичной проблемой столкнулась жительница Московской области Нина Трушина, пытаясь найти информацию о репрессированном родственнике.

Михаил Федотов пообещал «Ъ» изучить ситуацию. Он указал на важность сохранения архивных материалов для противодействия фальсификации истории. Проблемой может заняться возглавляемая им Межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий, добавил он. 

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