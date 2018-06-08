Хельсинкская комиссия США призвала наградить победителей ЧМ-2018 за пределами России

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила доклад о близящемся чемпионате.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Действующая при Правительстве Соединенных Штатов Хельсинкская комиссия (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) призвала организовать награждение победителей чемпионата мира по футболу 2018 года за пределами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад комиссии, посвященный мундиалю.

Авторы документа отмечают, что «в идеале» Международной федерации футбола (FIFA) следовало бы провести церемонию вручения Кубка мира на «нейтральной территории», а не в границах РФ.

Кроме того, комиссия призывает не одобрять публично Президента РФ Владимира Путина как главу государства, которое принимает турнир.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.