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Татар-информ

8 июня 2018, 07:59

Политика

Лондон предложит G7 создать «группу быстрого реагирования» на действия России

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По словам Джонсона, британский план получит поддержку со стороны других стран.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите лидеров стран «Большой семерки» в Канаде предложит план по созданию «группы быстрого реагирования» на те действия России, которые могут быть охарактеризованы как преступные. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон на встрече с членами Консервативной партии, сообщает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

Джонсон заверил однопартийцев, что предложенный британской стороной план получит поддержку со стороны других стран.

Целью «группы быстрого реагирования» станет «выявление российских преступных действий, – неважно, идет ли речь о киберпреступлениях или убийствах», подчеркнул министр иностранных дел Соединенного Королевства.

Дипломат при этом назвал проблемой то, что РФ «слишком хороша в распространении насилия», замечает «Интерфакс».

Об аналогичных планах Борис Джонсон рассказывал и ранее – после встречи руководителей МИД стран – членов G7.

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