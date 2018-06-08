NASA рассказало об обнаружении органических молекул на Марсе

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Марсоходу Curiosity американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось обнаружить органические молекулы в пробах, взятых в двух местах кратера Гейл. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, передает РИА Новости.
При анализе проб пород, образовавшихся около 3,5 млрд лет назад на дне древнего озера, ровер нашел следы тиофена, соединения серы и бутирена, метанэтиола, серы и метана, бензотиофена, а также большое число простых и ароматических углеводородов.
По мнению ученых, обнаруженные молекулы могли образоваться в результате распада других, более сложных органических веществ. Дело в том, что Curiosity при анализе разогревает пробы до высоких температур, что приводит к расщеплению сложной органики.
Само по себе наличие органических молекул не говорит о существовании жизни на Марсе 3,5 млрд лет назад. Однако их присутствие в осадочных породах указывает, что тогда могли происходить приводящие к появлению сложной органики реакции, а потенциальная жизнь имела больше возможных ресурсов питания, замечают планетологи.
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