Макрон пригрозил Трампу подписанием соглашения на саммите G7 без США

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил своему американскому коллеге Дональду Трампу подписанием соглашения на саммите «Большой семерки» в Канаде без участия Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем Twitter’е.
Макрон заметил, что, возможно, Трамп не возражает против изоляции, и и лидеры других стран G7 готовы подписать итоговое соглашение без него.
По мнению Президента Франции, шесть стран – членов «Семерки» представляют собой имеющий богатую историю рынок, который теперь превратился в «настоящую международную силу».
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп сократит время своего пребывания на саммите. Его не будет ни на обсуждении проблем климата, ни на рабочем обеде в субботу. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать его помощник по G7 Эверетт Айссенстат, отмечает РИА Новости.
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