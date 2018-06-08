Глава МИД Турции призвал страны Европы не забывать об «аннексии Крыма»

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что его страна считает аннексией присоединение Крыма к РФ, и призвал страны Европы не забывать об этом событии, передает РБК со ссылкой на Yeni Safak.
Глава МИД Турции выступил с речью на встрече с участниками Ассоциации культуры и помощи крымским татарам. На ней присутствовал и его украинский коллега Павел Климкин.
«Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда», – заверил Чавушоглу и выразил поддержку территориальной целостности Украины.
По мнению дипломата, некоторые страны Европы стали забывать о случившемся четыре года назад. В связи с этим он заметил, что они должные нести ответственность за возможное негативное развитие событий на Украине.
Кроме того, министр иностранных дел Турции пообещал продолжить оказание помощи Украине и отметил, что вскоре страны смогут заключить соглашение о создании зоны свободной торговли.
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