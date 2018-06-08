СБУ сообщила об обнаружении у Вышинского 200 тысяч долларов и пистолета

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины отчиталась об обыске в банковской ячейке арестованного по подозрению в государственной измене главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Как отмечается в сообщении пресс-службы СБУ, в ходе обыска были найдены более 200 тыс. американских долларов и напоминающий пистолет Browning M1906 предмет, а также «прямой трудовой договор» журналиста и МИА «Россия Сегодня». К заявлению прикреплены фотографии денег, пистолета и договора.
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая, а 17 мая его арестовали на два месяца. На суде он заявил об отказе от украинского гражданства и обратился за помощью к Президенту РФ Владимиру Путину.
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