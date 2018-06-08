Трамп обвинил Канаду и Францию в высоких пошлинах на продукцию из США

Президент США призвал партнеров отказаться от введенных ими тарифов и барьеров.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за день до саммита лидеров стран «Большой семерки» обвинил в своем Twitter’е Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Президента Франции Эмманюэля Макрона в введении высоких пошлин и создании торговых барьеров.

Трамп заметил, что положительное сальдо торгового баланса Европейского Союза с США достигает 151 млрд долларов, а Канада не пускает на свой рынок американских фермеров. Он добавил также, что Канада установила пошлины в 300 процентов на молочную продукцию из Штатов.

Американский лидер выразил надежду на встречу с Трюдо и Макроном завтра и призвал партнеров снять введенные ими тарифы и барьеры. В противном случае он пригрозил ответить соответствующими мерами.

Ранее Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики.