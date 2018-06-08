Активисты ОНФ обнаружили свалку битума в Шильнинском лесу

Общественники взяли на контроль рекультивацию свалки в лесу Тукаевского района Татарстана.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обнаружили на территории Шильнинского леса свалку битума, сообщает пресс-служба общественного движения.

Общественники обратились в Министерство экологии РТ и Елабужское лесничество с просьбой провести проверку и принять необходимые меры. Активисты и лесники выехали на место и осмотрели замусоренные участки. Представители лесничества пообещали создать комиссию и устранить нарушения.

Шильнинский лес является уникальным природным парком, где отдыхает большое количество жителей и туристов, отметил председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Олег Давыдов.

«Хотелось бы, чтобы эта лесная рекреационная зона продолжала радовать граждан», – подчеркнул Давыдов.