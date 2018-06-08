Активисты ОНФ обнаружили свалку битума в Шильнинском лесу

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обнаружили на территории Шильнинского леса свалку битума, сообщает пресс-служба общественного движения.
Общественники обратились в Министерство экологии РТ и Елабужское лесничество с просьбой провести проверку и принять необходимые меры. Активисты и лесники выехали на место и осмотрели замусоренные участки. Представители лесничества пообещали создать комиссию и устранить нарушения.
Шильнинский лес является уникальным природным парком, где отдыхает большое количество жителей и туристов, отметил председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Олег Давыдов.
«Хотелось бы, чтобы эта лесная рекреационная зона продолжала радовать граждан», – подчеркнул Давыдов.
Следующая новость
Педагог Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.
В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.
В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота.
Для школьников пройдет концертная программа с творческими номерами многонациональной молодежи.
Университет занял текущую 439-ю позицию.
В Казанской ратуше выступлением квартета «Old and New Songs» завершился III сезон фестиваля «Hotel de ville».
Лекция состоялась в рамках Года Толстого в Татарстане и КФУ.
49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором».
Школьники вместе с наставниками разработают социально значимые проекты.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»