Хабенский запустит блокчейн-платформу для съемок кино

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Актер и режиссер Константин Хабенский заявил о намерении создать блокчейн-платформу Cinematix. С ее помощью артист планирует привлечь деньги на съемки кино в России, США и Азии, сообщает «Коммерсант».
В проект Cinematix вложено 1,5 млн долларов, еще 20 млн долларов компания намерена привлечь этим летом путем выпуска собственной криптовалюты CINX и проведения ICO.
На сайте будут появляться заявки на производство различных фильмов, а пользователи смогут их финансировать. Продюсерский центр Хабенского и экспертный центр будут анализировать заявки.
Сами съемки смогут начаться только после накопления лимита. Если картина окажется финансово успешной, то владельцы токенов смогут получить с нее прибыль. В случае провала Cinematix подразумевает страховку.
В июле появятся токены, а в сентябре завершится создание ICO платформы.
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