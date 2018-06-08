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Эльза Кузнецова

8 июня 2018, 02:25

Наука и образование

Нижнекамская учительница стала звездой турецкого телевидения

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Педагог Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На одном из центральных телеканалов Турции – DEN TV показали педагога из Нижнекамска, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.

Накануне в Нижнекамске создали ролик со стихотворением Пушкина «Я вас любил» на турецком, английском, татарском и китайском языках. Видео было снято ко дню рождения великого поэта.

Произношение нижнекамской учительницы, а также поэтический слог великого русского классика смогли оценить и сами жители солнечной страны.

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Нижнекамская учительница стала звездой турецкого телевидения

Педагог Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.

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